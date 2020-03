Radikalna odluka BMW-a: Od sledeće godine 50 odsto modela hibridi i električna vozila

U dugačkom saopštenju, najzanimljivija informacija, inače vrlo šturo spomenuta, je da BMW uskoro sprema promenu pogona na polovini vozila BMW Grupe iz trenutne game, a potpuna revolucija počinje već sledeće godine.

Čuveni bavarski proizvođač navodi da će 50 odsto tradicionalnih verzija pogonskih sklopova biti eliminisano od 2021. nadalje, na prelazu ka stvaranje "poboljšanih, inteligentnih arhitektura vozila u korist dodatnih elektrifikovanih pogonskih sklopova".

Introducing the new #BMW brand design for online and offline communication. While the logo on the vehicles remains in use, the new communication logo is an expression of our revised identity. pic.twitter.com/4hh5JJQNI8