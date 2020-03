BILI SU OD VELIKE POMOĆI - Roboti sve traženiji u Kini zbog koronavirusa (FOTO+VIDEO)

Kako prenosi agencija Rojters, na osnovu interesovanja od kraja januara, kada je virus počeo da se širi u Kini, investitori sa iskustvom u sektoru robotike kažu da ove godine očekuju značajan porast broja porudžbina u toj zemlji.

Time bi, od tehničkih noviteta koji služe hranu i piće u restoranima i hotelima, roboti mogli postati vojska koja vrši osnovne funkcije u bolnicama u kojima postoje stroga pravila o radu bez direktnog kontakta sa pacijentima.

Među takvim robotima su oni za dezinfekciju, koji prostorije osvetljavaju ultraljubičastim zracima u cilju uništavanja zaraznih klica.

- U poređenju sa robotima koje možete videti u proizvodnim postrojenjima, takvi roboti su izgledali kao nekakav štos i u njima nije bilo ničeg posebnog - kaže za Rojters Gong Peng sa Opšte univerzitetske bolnice u Šenženu.

Međutim, kada se virus pojavio, mnogobrojne kompanije donirale su bolnici robote za dezinfekciju i donošenje hrane, dokazujući njihovu upotrebljivost kada je reč o sprečavanju širenja zaraze i upravljanju zalihama.

A hospital in Nanjing, China's Jiangsu, has put a virus killing robot work to combat #coronavirus .Thesmart robot can turn 360 degrees in tight. pic.twitter.com/59VEAzl3DT

Pre uvođenja robota, da bi odneli hranu pacijentima, medicinske sestre ili tehničari morali su da oblače zaštitna odela, što je trajalo po deset minuta, a sve to se događalo u vreme kada je bilo zaista malo zaštitne opreme, tako da su nam roboti bili od velike pomoći, kaže Gong.

A #HongKong hotel has deployed a robot, named Genie, to deliver meals to guests to minimize person-to-person contacts amid the #coronavirus outbreak. Proved a success, the hotel plans to have two more to serve the guests, especially those under 14-day mandatory quarantine. pic.twitter.com/SON4GHr7bA