Ti razmišljaš, on sam zapisuje - Naučnici razvili AI koji moždanu aktivnost pretvara u tekst

"Čitanje misli" nedavno se približilo realnosti, a nakon što su naučnici predstavili sistem veštačke inteligencije koji moždanu aktivnost prevodi u tekst.

Iako sistem trenutno funkcioniše tako što neuralne šablone detektuje i pamti samo kada ispitanik govori naglas, eksperti tvrde da će u budućnosti moći da služi i za komunikaciju sa onima koji su izgubili moć govora, piše The Guardian.

Projekat je počeo sa četiri pacijenta u čije su mozgove implementirane elektrode koje su prvobitno služile za praćenje epileptičnih napada. Tokom eksperimenta su dobili zadatak da pročitaju 50 rečenica naglas, a tokom te aktivnosti je praćena njihova moždana aktivnost.

Scientists develop AI that can turn brain activity into text https://t.co/CXIbJ6CIk9 — The Guardian (@guardian) 30. март 2020.

Prikupljene informacije su potom otpremljene u algoritme mašinskog učenja, koji su moždane talase prilikom čitanja svake rečenice preveli u niz brojeva. Nakon vremena sistem je testiran, pa se tekst sklapao samo na osnovu moždane aktivnosti tokom čitanja.

Program još uvek nije savršen, pa rečenice često pogrešno prevodi, te "Those musicians harmonise marvellously" pretvara u "The spinach was a famous singer". Uprkos tome se radi o velikom koraku, koji svet približava budućnosti u kojoj će moći da se komunicira i bez izgovorenih reči.