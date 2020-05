TEK ŠTO GA JE KUPIO - Policija muškarcu oduzela sportski Mercedes (FOTO)

S obzirom da je u pitanju model sa skoro 400 "konja", adrenalin je proradio pa je vlasnik odlučio da malo "nagazi gas". Dodatni problem je bio što vozilo nije bilo osigurano.

Ovakva vožnja nije promakla policiji u Hejvudu, u Engleskoj. Kako je na Tviteru objavila lokalna policijska uprava, vozač je jurio kao da je ukrao automobil, pa su odlučili da ga zaustave.

Ispostavilo se da je vlasnik Mercedes kupio pre samo 60-ak minuta, ali i da ga pre vožnje nije registrovao. Vožnja neregistrovanog automobila nije samo neodgovorna i opasna, već i vrlo skupa, a to u ovom slučaju znači oduzimanje vozila.

