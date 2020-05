Apple i Google predstavili kako će telefoni pratiti da li ste izloženi koronavirusu

Softver putem blutut (bluetooth) bežične tehnologije treba da utvrdi kada je neko ko je instalirao aplikaciju na telefonu proveo vreme u blizini drugog korisnika aplikacije koji je kasnije pozitivno testiran na korona virus.

Kompanije su navele da 22 zemlje i nekoliko saveznih američkih država već planiraju da razviju aplikacije za mobilne telefone uz pomoć njihovog softvera.

Mnoge države su do sada pokušale, uglavnom neuspešno, da razviju sopstvene aplikacije za pametne telefone radi borbe protiv pandemije korona virusa.

Međutim, brojne takve aplikacije imale su tehničke probleme na telefonima kompanije Apple i onima sa operativnim sistemom Android, i nisu bile široko prihvaćene.

Technology can help health officials rapidly tell someone they may have been exposed to COVID-19. Today the Exposure Notification API we created with @Google is available to help public health agencies make their COVID-19 apps effective while protecting user privacy.