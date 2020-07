Ruski grad dobio robota "šalterušu" - Izgleda poput prosečne Ruskinje (FOTO)

Ovaj robot je u stanju da zameni ljudskog šalterskog službenika kada je reč o izdavanju potvrda o nepostojanju krivičnog dosijea i nekorišćenju narkotika, koje su u Rusiji neophodne za obavljanje različitih zakonskih transakcija.

Kako ističe kompanija "Promobot", koja je konstruisala ovog robota duge plave kose i smeđih očiju, on(a) izgleda poput prosečne Ruskinje, a izrazi lica generisani su pomoću veštačke inteligencije zasnovane na analizi izgleda više hiljada žena.

Russia's Promobot created a humanoid assistant that is now used in the city of Perm. https://t.co/lBhN4Qh9Nd pic.twitter.com/ARcGfI0MRt