Stiže najbrži punjač na svetu - Baterija do 100 odsto za samo 20 minuta

Kada je već tako, jedino čemu možemo da se nadamo jeste da ćemo moći brzo da napunimo svoj uređaj. Upravo se na snagama punjača mnogo radi u poslednje vreme, a sda su granice ponovo pomerene.

Kompanija Oppo najavila je da će uskoro biti u prodaji punjač za mobilni telefon koji ima snagu od 125W, pod nazivom "Oppo 125W Flash Charge".

Kako tvrde, to znači da bi baterija kapaciteta 4.000mAh mogla da se napuni 41% u roku od samo pet minuta, a 100% u roku od 20 minuta.

Ovo je verovatno najbrža tehnologija za punjenje mobilnih telefona na tržištu, a zaslužna su dva činoca: voltaža od 20V i amperaža od 6.25A.

Najavljuju i da sve to uključuje dodatnih 10 dodatnih senzora za praćenje temperature i statusa punjenja, a sve će biti kompatibino sa Type-C konektorom.

What if we told you we can charge your smartphone faster than ever before?

Don’t just take our word for it, witness it for yourself with the all new #OPPO125WFlashCharge.#FlashForward with the #PioneersOfFastCharging. pic.twitter.com/he7nyUkNFf