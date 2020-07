Upozorenje za WhatsApp korisnike - Nikada ne preuzimajte OVE aplikacije

Kako prenosi Daily Express, moguće je i za iOS i Android na raznim APK sajtovima pronaći verzije aplikacije WhatsApp koje su "izmenjene" tako da korisnici imaju mnogo dodatnih mogućnosti, koje inače originalni WhatsApp nema.

Preuzimanje ovakvih verzija koje ne potiču sa zvaničnih prodavnica (App Store i Google Play Store) predstavlja veliki rizik za vašu privatnost. Modifikovane i nezvanične verzije mogu vaš telefon učiniti ranjivim na više načina.

