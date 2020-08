Jači od pandemije - Korejski premijum proizvođač ostavio iza sebe Mercedes i BMW

Genesis, koji je u vlasništvu Hyundaija, u periodu januar-jul 2020. prodao je u Južnoj Koreji 60.006 votila, dok je u istom periodu Mercedes-Benz kupcima isporučio 41.583 automobila, a BMW 29.246 vozila.

Ovaj uspeh je još veći ako se zna da je u prvih sedam meseci, uprkos krizi zbog pandemije, prodaja Genesisa porasla za čak 65% u poređenju sa istim razdobljem 2019.

Ovo nije prvi put da Genesis nadmaši daleko poznatije rivale iz Nemačke na domaćem tržištu. Tako je 2016. ukupna prodaja korejskog brenda iznosila 66.278 jedinica, dok je Mercedes-Benz isporučio 56.343 vozila, a BMW 48.459.

Naredne tri godine Genesis je u Koreji gledao u leđa nemačkom pemijum dvojcu, da bi sada ponovo izbio na čelnu poziciju po prodaji.

Ključni faktor ovogodišnjeg uspeha je bila pojava novog SUV modela GV80, koji je lansiran u martu.

Genesis je u periodu mart-jul već prodao 20.016 primeraka ovog vozila, pa je za svega 4 meseca gotovo dostigao planiranu godišnju prodaju od 24.000 jedinica.

