NAJSKUPLJI UDES NA SVETU?! Vozači Bugatija i Poršea preticali kolonu vozila, a onda se sudarili i napravili štetu od 3,5 MILIONA EVRA (FOTO+VIDEO)

Najskuplji sudar u Evropi, a možda i u svetu, dogodio se u jednoj potpuno uobičajenoj saobraćajnoj situaciji: kolona vozila se kretala iza kamp prikolice, a na nesreću, vozač Bugatija Širon i Poršea 911 u istoj sekundi su odlučili da krenu u preticanje.

Nezgoda je bila neizbežna, a osim preskupih Bugatija i Poršea, u sudaru su učestvovali i vozilo sa kamp prikolicom i jedan Mercedes.

Nakon uviđaja policije najstarijeg švajcarskog kantona Uri, vozač automobila sa prikolicom je lakše povređen prebačen u bolnicu, a vozači Poršea i Bugatija odbili su da potpišu zajedničku izjavu o saobraćajnoj nesreći.

The Rs 30 crore crash: Mercedes, Porsche, Bugatti involved in Switzerland accident - The Indian Express https://t.co/dcic8m8SjD