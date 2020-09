To je najvažniji model te kompanije i model za koji se nada da će stvoriti veliku dobit kako bi pomogao tom proizvođaču automobila sa sedištem u Štutgartu da savlada recesiju zbog pandemije i strukturne promene u auto industriji.

Izvršni direktor "Daimlera" Ola Kalenius nazvao je dugačku, elegantnu "S-Class" "srcem naše marke" tokom video-prezentacije kada je predstavio visoko personalizovanu luksuznu tehnologiju tog automobila.

Kompanija će se i dalje oslanjati na dobit od svojih luksuznih vozila s motorima s unutrašnjim sagorevanjem poput "S-Class" i SUV-ova da bi finansirala ulaganje u novu tehnologiju s niskim emisijama izduvnih gasova.

Ferdinand Dudenhefer, direktor Centra za automobilska istraživanja u Duisburgu, nazvao je "S-Class" "veoma važnim" za "Daimler" i njegovu luksuznu diviziju "Mercedes-Benz" jer sa samo tri odsto učlešća u prodaji svih vozila te kompanije, donosi joj 15-20 odsto operativne zarade.

The new Mercedes-Benz S-Class. Automotive luxury experienced in a completely new way. #SClass #MeetMercedes #Mercedes pic.twitter.com/eZBjwPBIIt

Direktor "Daimlera", Kalenius, sprovodi akciju smanjenja troškova kako bi sačuvao novac tokom recesije i da bi našao novac za skupe investicije u električne i digitalne tehnologije koje transformišu automobilsku industriju pod pritiskom vlasti i konkurenata iz tehnološkog sektora.

Posebno proizvođači automobila u Evropi moraju da prodaju znatno više električnih vozila kako bi ispunili stroga ograničenja emisije ugljen-dioksida od početka sledeće godine. Ugljen-dioksid je glavni gas koji naučnici krive za klimatske promene. Ograničenja su deo napora Evropske unije da se pridržava Pariskog klimatskog sporazuma iz 2015. godine.

Nova verzija "S-Class" se ne razlikuje mnogo od prethodne, osim novih horizontalnih zadnjih svetla. Ima glasovnog pomoćnika na svim sedištima, od kojeg putnici mogu da traže grejanje sedišta i masažu leđa ili puštanje muzike.

Vozač može da sa ekrana osetljivog na dodir na kontrolnoj tabli prebaci neki program deci pozadi.

Introductions are in order. Meet the 2021 Mercedes-Benz S-Class Sedan. A model that stretches the boundaries of its dimensions, exceeds the current level of intelligent drive, and hosts the next generation of MBUX advanced voice control. #SClass pic.twitter.com/be6eS79G98