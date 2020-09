PALE DRUŠTVENE MREŽE - Korisnici ne mogu da koriste Instagram i Fejsbuk

Danas oko 20 sati korisnici društvenih mreža počeli su da pišu da im ne rade Fejsbuk i Instagram.

Naime, pojedini korisnici ne mogu da osveže stranice na Fejsbuku.

NOT JUST YOU! Facebook, Instagram down as users report issues worldwide https://t.co/jI4Z32hw8G pic.twitter.com/oxBIhKSrGo

Takođe, na Instagramu izbacuje obaveštenje da je došlo do greške i da osvežavanje novosti nije uspelo.

Everybody running to twitter to see if Instagram is really down or the wi-fi is not working 🤣🤣🤣😭 #instagramdown pic.twitter.com/Jc0FLzhKxH