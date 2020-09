ZAVIRITE NA SAJAM AUTOMOBILA U PEKINGU - Svetski poznati proizvođači predstavili su svoje nove električne modele (FOTO+VIDEO)

Na danas otvorenom sajmu automobila u Pekingu, svetski poznati proizvođači kao što su "Ford", "Nisan" i "BMV" predstavili su svoje nove električne modele za kinesko tržište, koji se odlikuju povećanom autonomijom.

Među takvim firmama su i neki ambiciozni kineski brendovi, pa je, na primer, "Džili auto" prezentovao više električnih modela sa deklarisanom autonomijom od više od 500 kilometara po jednom punjenju.

Reč je o prvom velikom sajmu u bilo kojoj industrijskoj grani u Kini koji će biti održan od izbijanja pandemije COVID-19, zbog koje su ipak na snazi već uobičajene preventivne mere, a konferencije za štampu održavaju se putem međunarodnog video linka.

Kina je prva među vodećim privrednim silama sveta koje su počele da se oporavljaju od ekonomskih posledica pandemije, pa se proizvođači automobila nadaju da bi upravo na tom tržištu mogli da postignu porast prodaje i preokrenu trend koji im je doneo gubitke koji se mere milijardama dolara, navodi AP.

Sajam, pod nazivom "Auto Čajna 2020", trebalo je da bude održan u martu, ali je zbog pandemije odložen.

Odluka Komunističke partije Kine da odobri njegovo održavanje krajem ovog i početkom sledećeg meseca odraz je uverenja vlasti u Kini - odakle je COVID-19 krajem prošle godine počeo da se širi svetom - da je pandemija u toj zemlji sada pod kontrolom.

Nošenje zaštitnih maski u sajamskom prostoru je obavezno, a broj posetilaca manifestacije, koja je 2018. godine privukla 820.000 ljudi, ove godine je ograničen.

U ulozi domaćina najvećeg sajma automobila u Kini svake godine se smenjuju Peking i Šangaj, koji je "Čajna auto" organizovao lane.