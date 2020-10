Japanski superkompjuter otkrio šta smanjuje širenje koronavirusa (VIDEO)

To otkriće govori da bi korišćenje ovlaživača vazduha moglo da ublaži širenje infekcije u uslovima kada redovno provetravanje prostorija otvaranjem prozora nije moguće, pokazuje zajednička studija koju su sproveli Riken i Univerzitet iz Kobea.

Naučnici su koristili superkompjuter Fugaku kako bi simulirali emisiju i protok sitnih čestica (aerosola) zaraženih ljudi u raznim zatvorenim prostorima. Vlažnost vazduha ispod 30 posto više je nego udvostručila količinu aerosola u odnosu na vlažnost vazduha od 60 posto ili veću, pokazale su simulacije.

For the first time in years, Japan has the fastest supercomputer in the world and it's being used to research the spread and treatment of the novel coronavirus. https://t.co/L3t5Wf7Y9u