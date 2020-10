FIĆA DANAS SLAVI 65. ROĐENDAN: Nekada je bio PONOS jugoslovenske auto-industrije, danas "OLD TAJMER", a da li znate KAKO JE DOBIO IME (FOTO+VIDEO)

Prvi simbol Jugoslavije u oblasti automobilizma tj. prva Zastava 750 proizvedena je 18. oktobra 1955. godine u Kragujevcu, a u legendu je ušla pod nazivom "fića".

Na današnji dan 1955. godine počela proizvodnja automobila „zastava 750“, popularnog „fiće“ u kragujevačkoj „Zastavi“. Bio je to mali jugoslovenski putnički automobil koji se proizvodio u Zavodu „Crvena Zastava“ po licenci italijanskog „Fijata“.

Ik lag in kistje.. in fiat 500!! 😂😂🤣🤣😂🤣 als baby.. pic.twitter.com/NcJxgq4IGF — Lisa W. (@rocketduc) 16. октобар 2020.

U periodu od 30 godina proizvedeno je 923.487 vozila koje je nezvanično proglašeno za „nacionalnu klasu“. Snaga motora bila je 23 KS (na početku proizvodnje) do 27 KS (u poslednjoj godini proizvodnje). Poslednji proizvedeni automobil bio je model „Z-750 LE“ koji se čuva u Muzeju „Zastava“.

Ukupno je u svetu proizvedeno 4.921.626 vozila, od toga u fabrici u Fijatu 2.695.197, u Zastavi 923.487, u Seatu (Španija) 814.926, Sevelu (Argentina) 304.016, u Nemačkoj (Fijat Nekter) 172.000 i u Čileu (Fijat) 12.000 automobila.

Početkom 50-ih godina 20. veka u Jugoslaviji se počelo razmišljati o proizvodnji putničkih automobila. Da bi fabrika bila rentabilna, trebalo je da proizvede i proda 10.000 automobila godišnje. Kako je u to vreme u Jugoslaviji standard bio nizak, a kupovna moć stanovništva mala, postavilo se i pitanje opravdanosti čitave investicije.

Vojni vrh je od rukovodstva preduzeća „VTZ“ u Kragujevcu tražio da se za potrebe vojske otkupi licenca za terensko vozilo Džip Vilis overland koja su bila prva vozila koja su 1953. montirana u Zastavi. Rukovodstvo Zastave je insistiralo i na proizvodnji civilnih putničkih vozila.

Započeti su pregovori sa italijanskim Fijatom, uprkos političkim tenzijama. Pregovori sa Fijatom vođeni su u vreme Tršćanske krize, vodio ih je inženjer Branko Nikolić, a uspješno su završeni nakon četiri meseca. Godine 1954. u Zavodu je započeta montaža vojnog terenskog vozila Fijat AP-55 (kampanjola) kao i putničkih vozila Fijat 1400 BJ i 1100 B.

Ime iz stripa Fića je dobio ime po junaku iz stripa. Naime, u vreme pojavljivanja ovog automobila, u listu "Borba" izlazio je strip "Kurir Fića". Ime glavnog lika našem narodu je poslužilo da upravo tako nazove prvi nacionalni automobil.

Istorija Fiće počinje 1955. na sajmu automobila u Ženevi. Nekoliko godina ranije, Dante Đakoza, glavni Fijatov inženjer (1905—1996), dobio je zadatak da konstruiše malo vozilo za četiri putnika (za razliku od Fijata 500 Topolina, konstruisanog 1936. i koji je bio uzor mnogim proizvođačima malih automobila), prestao da se proizvodi 18. novembra 1985. godine.

Danas se retko može naći na ulici, ali kada se pojavi – pokrade svaki pogled, što dokazuje da će uvek stil i klasa pobeđivati materijalno.

Fića je deo svoje popularnosti stekao i pojavljivanjem u kultnim srpskim filmovima pa je tako samo dovoljno pomenuti Dragana Nikolića u ulozi Flojda i njegovog četvorotočkaša...

Iako je fića odavno prevaziđen u tehnološkom smislu, prati ga neki neobjašnjivi magnetizam kojim privlači čak i one koji sebi mogu priuštiti mnogo komfornije i modernije automobile. Zato se i kaže da se ostali automobili voze, a da se fića voli ili da je fića auto sa dušom. To je, npr., izgleda dobro shvatio i Serhio Ramos pa se nedavno pisalo da i on poseduje jednog fiću.

"Fića fest" u čast automobila koji je izgradio Kragujevac

Festival "Fića fest" koji se održava svake godine na dan početka proizvodnje Zastave 750 - "fiće" u Kragujevcu, ove godine će biti obeležen skromnije zbog epidemije koronavirusa, uz učešće desetak ljubitelja "nacionalne klase".

Predsednik Udruženja ljubitelja fiće Kragujevca Slavoljub Bataveljić rekao je da je prvobitno bilo planirano da se na 16. Fića festu okupi oko 80 ljubitelja fića iz zemlje i inostranstva, ali veliki skup nije dozvoljen zbog epidemiološke situacije.

Manji broj ljubitelja fiće će se ipak danas okupiti da simbolično obeleži 65. godišnjicu početka proizvodnje tog automobila u Kragujevcu.