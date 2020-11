Zvanično predstavljen Lamborghini Huracan STO - Pogledajte kako ovaj model izgleda (FOTO+VIDEO)

Dakle, Huracan STO je novi Lamborghini koji je inspirisan modelima Squadra Corse Huracan Super Trofeo EVO i Huracan GT3 EVO.

Poseduje takozvani "agresivni" aerodinamički body kit koji uključuje prednji i zadnji podešavajući spojler, zadnji difjuzor, otvore za vazduh i proširene blatobrana, točkovi su rađeni od magnezijuma (da bi bili lakši, a zadržali čvrstoću).

Bridgestone Potenza su pneumatici koje poseduje novi Lambo, vetrobransko staklo je 20 odsto lakše, a čak je i masa manja zbog učestalog korišćenja magnezijuma i ugljeničnih vlakana pa je 45 kilograma lakši od Huracan Performance automobila, tačnije 1339kg je težina automobila.

Lamborghini Huracan STO is the most extreme Huracan yet: https://t.co/Y7ywT3xD3X pic.twitter.com/bnljfcaBXY