Veštačka inteligencija će znati kada joj ne verujemo - Osmišljena je da prepozna OVO

Naučnici su uspeli da naprave neuronsku mrežu koja prepoznaje kada više nije pouzdana.

Osmišljena je tako da oponaša ljudski mozak i uočava obrasce u masi podataka koje ljudi više ne mogu da analiziraju.

Veštačka inteligencija (AI), poput one u autonomnim vozilima ili medicinskoj opremi, već sada donosi odluke koje mogu da utiču na ljudske živote, a to znači da je od vitalne važnosti da bude što preciznija. Kako bi to postigli, stručnjaci su kreirali sistem neuronske mreže koji može da predvidi i opaža nivo poverenja.

"Nije nam samo važno da imamo modele visokih performansi već i da razumemo kada tim funkcijama više ne možemo da verujemo", rekao je informatičar Aleksander Amini, sa MIT univerziteta.

Ova svest koju AI poseduje, svoje bodovanje temelji na kvalitetu dostupnih podataka. Što su tačniji i sveobuhvatniji podaci dobijeni tokom obuke, to je verovatnije da će buduća predviđanja biti tačna, prenosi Indeks.

Ovo bi moglo da bude važno za, na primer, autonomna vozila koja prema nivou pouzdanosti odlučuju hoće li pričekati ili proći kroz raskrsnicu.

Mada ovo nije velika inovacija, ipak najnovija neuronska mreža funkcioniše značajno brže od ostalih, a bez preterano većih zahteva kada su performanse u pitanju, prenosi Live Science.