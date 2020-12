Napravljen da bude BRŽI OD TORNADA - Pogledajte kako izgleda Venom F5 (FOTO+VIDEO)

Dugoočekivani Hennessey Venom F5 debitovao je u sredu. Ovaj hipersportski automobili projektovan je u čast 30 godina od osnivanja kompanije, a dodatak F5 u nazivu duguje tornadu.

Naime, tornado klase F5 karakterišu vetrovi brzine do 512 km/h. A tvorci ovog automobila tvrde da može da razvije maksimalnu brzinu od najmanje 500 km/h, čime bi postao najbrži produkcijski model na svetu.

Tako je barem na papiru, ali to tek treba dokazati u stvarnosti.

Da bi Venom F5 zaista bio najbrži produkcijski automobil na svetu, bio je potreban moćan pogonski agregat. Za potrebe ovog modela razvijen je 6.6-litarski V8 nazvan Fury.

Ovaj ručno rađen motor ima dva turbo-punjača i isporučuje čak 1.842 KS (1.355 kW). Maksimalni obrtni moment dostiže 1.617 Nm.

Snaga se prenosi na zadnje točkove putem 7-brzinskog poluautomatskog menjača. Iz stanja mirovanja do stotke Venom F5 stiže za manje od 3 sekunde, a do 200 km/h za manje od 5 s.

