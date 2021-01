Naučnici veruju da možete sami da popravite polomljen ekran na telefonu za 20 minuta - OVO SU CAKE!

Istraživački projekat, objavljen u časopisu "Composite Part B: Engineering", vodio je dr Jong-Čae Jung, predvodnik Centra za napredne kompozitne materijale u Korejskom institutu za nauku i tehnologiju.

Njihov projekt je uključivao ugradnju lanenoga ulja u stalko u obliku mikrokapsula, a naučni tim je rekao da one mogu popraviti pukotine na staklu kada se pojave.

U roku od 20 minuta

Ovim pristupom se stvara polimerni dvoslojni film (PBF) koji slaže dva sloja poput sendviča – kapsule lanenoga ulja i proizvod nalik staklu koji se koristi u telefonima i drugim uređajima zvanim CPI – kako bi stvorio jedan materijal.

U laboratorijskim ispitivanjima istraživači su pokazali kako se, kada se naruši integritet stakla, oslobađa prozirno laneno ulje. Zatim se stvrdnjava u novonastalim pukotinama, sanirajući sva oštećenja.

Tim tvrdi da njihov revolucionarni novi postupak može popraviti 95 odsto svih pukotina i da se to može učiniti u roku od 20 minuta. Ova metoda se često koristi za popravku loptica za kriket, jer laneno ulje nema boju i stvrdnjava se na sobnoj temperaturi.

Ubrzali celi postupak

Obično to može trajati satima, ali naučnici su uspeli da ubrzaju celi postupak koristeći više temperature i UV svetlo. "Pod različitim stimulišućim spoljnim uzročnicima, koncentrišemo se na samoizlečivu kinetiku polimernih dvoslojnih filmova koji sadrže bezbojni sloj podloge i mikrokapsulu s lanenim uljem", objasnio je tim u sažetku studije.

"Eksperimentalni rezultati pokazali su jasnu korelaciju između stimulativnih uzročnika i vremena zaceljivanja", utvrdili su naučnici.

Samoizlečenje na površini

"Iako je ponašanje PBF-a u saniranju pukotina u vazdušnoj atmosferi prilično sporo, ima poboljšani lekoviti učinak pri zagrevanju površine pukotine na 70 stepeni Celzijusovih. Štaviše, postupno saniranje primećuje se apsorpcijom vlage u okruženjima s relativnom vlažnošću vazduha od 70 odsto- piše u nastavku. Istraživači su posebno ponosni na otkriće da ultraljubičasto (UV) zračenje pokreće primetnu kinematičku prednost reakcije sušenja koja započinje samoizlečenje na površini.

"Kratkotrajno (20-minutno) izlaganje UV zračenju pokazuje nisku propusnost vodene pare i izvrsno saniranje uz oporavak od otprilike 91 odsto fotohemijskim indukovanim samoizlečenjem uz pomoć kapsule", zaključak je studije.

