NOVI OPASAN IZAZOV VREBA SA DRUŠTVENIH MREŽA: Deca ližu led pun ptičjeg izmeta!? Strašan trend izbezumio roditelje (VIDEO)

Na društvenim mrežama aktuelan je još jedan opasan trend među mladima. Izazov je da se pojedu ledenice koje vise sa krovova. Stručnjaci upozoravaju da je ovako nešto jako opasna po zdravlje, jer može doći do trovanja zbog štetnih materija koje se nalaze u tom ledu, pa i ptičjeg izmeta!?!

Društvene mreže su i među mlade u Srbiji donele novi izazov - tinejdžeri masovno otkidaju ledenice sa prozora i krovova, pa ih potom jedu. Sneg koji napada posebno u gradovima, bilo da je žut ili ne, sadrži mnogo zagađivača i otrova, upozoravaju stručnjaci. Jedan eksperiment sproveden 2016. godine pokazao je da samo sat vremena nakon što je sneg u gradu napadao, bio pun otrova opasnih za ljude.

This is a PSA for anyone wanting to eat icicles... DON’T DO IT! 💩 pic.twitter.com/5h9el3ZH72