Google Maps dobija dugo čekanu opciju

Korisnici aplikacija Google Maps i Android Auto uskoro mogu da očekuju nove korisne opcije.

Za početak, Google Maps za Android će konačno da dobije "Dark mode", odnosno tamni režim rada.

Ova opcija se testira još od aprila prošle godine, a znatno je različita od trenutno dostupnog "Noćnog režima". Kako biste pronašli "Dark mode", biće potrebno da otvorite podešavanja aplikacije, i pogledate odeljak Themes.

Kada je u pitanju Android Auto, vozači će, dok ga koriste, moći da odigraju nekoliko novih video-igara kao što su "Song Quiz" ili "Are You Feeling Lucky". Dovoljno je da uključite Google asistenta i kažete mu 'Hey Google, play a game', prenosi portal The Verge.

Osim ovoga, stiže i mogućnost podele ekrana, gde Google Maps stoji pored kontrola za multimediju, kao i tabovi na početnoj stranici Android Auto aplikacije koji omogućavaju brzi pristup termostatu ili vremenskoj prognozi.

Nove funkcije za Android Auto će ovih dana biti dostupne svima koji imaju Android 6.0 ili noviju verziju, dok je za tamni režim rada za Google Maps navedeno da stiže "uskoro".