ZABLUDE O POTROŠNJI BATERIJE TELEFONA: Da li je brzo punjenje uništava?

Na internetu se mogu naći raznovrsne informacije i saveti o punjenju baterija pametnih telefona. A kako je to nešto što radimo svaki dan, treba imati u vidu da su neki od njih istiniti, dok druge treba uzeti sa rezervom.

U nastavku naše jučerašnje priče, razbijamo još 5 najčešćih mitova o punjenju baterija pametnih telefona.

Štedljiv način rada

Ako aktivirate štedljiv način rada svog pametnog telefona, to će vam doneti uštedu baterije, ali ćete morati da prihvatite ograničenja koja sa time dolaze. Brojne opcije i aplikacije koje predstavljaju velike potrošače neće vam biti dostupne ili će raditi smanjenim kapacitetom, osvetljenost ekrana će biti slabija, zvuk tiši, a notifikacije će ređe stizati.

Dopunjavanje na javnim punjačima

Iako je to ponekada neophodno, punjenje telefona u kafićima, restoranima, na aerodromima i sličnim mestima, nije uvek bezbedna opcija. Tako dostupni kablovi za punjenje mogu da služiti i za prenos podataka, a ne samo za snabdevanje električnom energijom.

Hakeri to mogu da zloupotrebe i da dođu od podataka koje čuvate na svojim uređajima. Zbog toga, ako je potrebno često da dopunjavate bateriju telefona, najbolje rešenje je da nabavite eksternu bateriju (power bank).

"Jedna aplikacija ne troši mnogo…"

I te kako može mnogo da potroši... Pritom se ovde ne misli samo na zahtevne igre, od kojih se tako nešto i očekuje zbog toga što intenzivno koriste hardverske resurse, već i na aplikacije koje skoro svi koristimo svakodnevno, kao što je, na primer, Facebook.

Brzo punjenje uništava bateriju

Za ovu tvrdnju, bar za sada, ne postoje nikakvi dokazi. Punjači sa podrškom za brzo punjenje uređaje napajaju istom količinom struje, samo što to rade tokom kraćeg vremenskog perioda nego obični punjači. I to ne rade sve vreme punjenja, već dok ne dostignu približno 60 do 70 odsto kapaciteta, odnosno napunjenosti baterije. Dakle, te dve "vrste " punjenja se uošte mnogo ne razlikuju.

Traženje Wi-Fi signala "ubija" bateriju

Ovo jeste tačno, ali nije izraženo u velikoj razmeri. Dok traži signal Wi-Fi signal pamteni telefon zaista troši više struje, zbog toga što mora da pošalje signal da bi mogao da komunicira sa pristupnom tačkom. Reč je, međutim, od veoma malim količinama energije koje postaju važne jedino u situacijama kad je baterija telefona "pri kraju".