HAKOVAN FEJSBUK: Podaci 163.000 korisnika IZ SRBIJE NA IZVOL'TE! Pokradene lične informacije POLA MILIJARDE LJUDI (FOTO)

Osetljivi lični podaci za preko pola milijarde korisnika Fejsbuka procurili su ranije danas na hakerski forum - to je potencijalni rizik za milione trgovaca kripto valutama i ljudi koji sada mogu biti ranjivi na razne napade.

Ove informacije je otkrio Alon Gal, tehnički direktor sigurnosne firme Hudson Rock, koji je ranije danas na Tvitteru to objavio.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8