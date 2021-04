Fejsbuk nudi nove načine za uklanjanje svih podataka sa najveće društvene mreže na svetu

Iako milijarde ljudi i dalje svakodnevno koriste taj sajt - takođe postoji značajan deo korisnika koji bi voleli da ostave tu društvenu mrežu iza sebe. Zbog njih, Facebook je olakšao prenos postova i beležaka sa web lokacije, proširujući svoj postojeći alat za izvoz podataka u novom ažuriranju.

Od danas korisnici mogu da krenu u Facebook meni za podešavanja da bi aktivirali ove nove alate za prenos. Objave i beleške se mogu izvesti u Google dokumente, Blogger i WordPress, što olakšava arhiviranje i skladištenje vašeg sadržaja na spoljnim platformama. Izvoz fotografija i video zapisa u aplikacije kao što su Google Photos i Dropbox je već podržan, ali ovo novo uključivanje olakšava uklanjanje vašeg najvrednijeg sadržaja sa web lokacije.

Ako želite da isprobate, idite u meni podešavanja vašeg profila da biste započeli. Izaberite "Prenesi kopiju svojih podataka (eng. Transfer a Copy of Your Information)" na kartici "Vaše Facebook informacije (eng. Your Facebook Information)", a zatim odaberite između fotografija, video zapisa, postova i beleški pre izvoza. Višestruki transferi mogu biti aktivni odjednom, zato ne brinite koji ćete prvo odabrati. U zavisnosti od platforme koju odaberete, možda ćete morati da dodelite dozvole Facebook-u za prenos podataka.

Iako je ovaj alat trenutno ograničen na samo tri spoljne aplikacije, kompanija se nada da će u budućnosti proširiti podržane tipove podataka i partnere. Ako ste čekali jednostavan način da svoje postove izvezite u drugu aplikaciju pre nego što zauvek napustite Facebook, taj dan je konačno stigao.