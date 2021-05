Stižu baterije koje ćemo puniti mnogo ređe i telefoni koji će nam trajati mnogo duže

Materijal koji su proizveli japanski naučnici usporava proces razgradnje baterija, zadržavajući 95 odsto njihovog prvobitnog kapaciteta tokom 5 godina korišćenja.

Savremeni pametni telefoni, otprilike, gube između 5 i 10 odsto prvobitnog kapaciteta baterije za godinu dana aktivne upotrebe, u zavisnosti od vremenskih uslova i načina korišćenja i punjenja.

Naučni tim Japanskog instituta za naprednu nauku i tehnologiju (JAIST) sada je na tragu rešenja koje bi moglo da nam omogući da telefone koristimo duže od tri godine, a da pritom ne brinemo da li će trajanje njegove baterije biti razlog za kupovinu novog.

Oni tvrde da materijal koji su proizveli usporava proces razgradnje baterija, zadržavajući 95 odsto njihovog prvobitnog kapaciteta tokom 5 godina korišćenja ili čak duže, piše PhoneArena.

Ako je to tačno, novi telefoni bi trebalo da ostaju upotrebljiviji mnogo duže nego što je to sada slučaj. Uz nove štedljivije procesore, koji će imati podršku i za četiri generacije Android ažuriranja, to bi mogla da donese veliku uštedu, prenosi Benchmark.