Broj korisnika WhatsApp aplikacije nastavio da raste, većina korisnika prihvatila sporne uslove korišćenja?!

Malo je reći da WhatsApp nije imao dobar početak 2021. godine, veliki broj korisnika je napustilo ovu popularnu aplikaciju za dopisivanje zbog najavljenih uslova korišćenja.

Facebook je dao uvid u brojeve njihovog ekosistema aplikacija, te sada imaju više od 3,45 milijardi aktivnih mesečnih korisnika (do 31. marta), što je veliki porast u odnosu na 30. septembar kada su imali 3,21 milijardi korisnika. WhatsApp je istakao da je većina korisnika dobila obaveštenje i to nekoliko puta da treba da prihvate nove uslove aplikacije ukoliko žele da nastave da je koriste.

U obaveštenju za javnost, ta kompanija je otkrila da neće brisati naloge svojih korisnika, iako je tako nešto bilo najavljeno, ali svi oni koji ne prihvate uslove će i dalje dobijati poruku da moraju da ih prihvate.

"Iako je većina korisnika prihvatila nove uslove korišćenja, cenimo da neki ljudi još nisu imali priliku da isto to učine. Nijedan nalog neće biti izbrisan 15. maja zbog novih uslova i niko neće izgubiti funkcionalnost WhatsApp aplikacije. U narednim nedeljama ćemo podsećati ljudi o novim uslovima" - ističu iz te kompanije, prenosi TechCrunch.

I pored toga što su istakli da niko neće izgubiti funkcionalnost WhatsApp aplikacije, to neće biti slučaj, pošto uveliko najavljuju da će se to zaista dogoditi. Korisnici će do 15. maja dobijati podsećanje da prihvate nove uslove, a jednom kada dođe taj datum, ta poruka će ostati za trajno, sve dok korisnik ne prihvati uslove, bar neko vreme. WhatsApp tu poruku naziva "persistent reminder", to jest "uporan podsetnik".

Šta će se dogoditi ako korisnik dobije persistent reminder?

Korisnik će se susreti sa limitiranom WhatsApp aplikacijom, sve dok ne prihvati nove uslove. Doduše, to se neće dogoditi svim korisnicima istovremeno. Mnoge osnovne stvari WhatsApp aplikacije će biti blokirane, ali iz te kompanije ističu da ćete moći da odgovarate na poruke i pozive. Evo šta sve treba da znate o limitiranom WhatsApp-u.

Nećete moći da pristupite čet listi, ali ćete moći da odgovarate na nadolazeće pozive i video pozive. Ukoliko imate uključene notifikacije, moći ćete da pročitate i odgovorite na poruku i propušten poziv. (Ono što vam WhatsApp ne kaže jasno je to da ćete na poruke odgovarati preko početnog ekrana ili dok vam je telefon zaključan)

Posle nekoliko nedelja limitirane funkcionalnosti, nećete moći da primate pozive i notifikacije, a WhatsApp će stopirati slanje vaših poruka i poziva.

Svi neaktivni korisnici će biti podložni novim uslovima korišćenja, što znači da će se prethodne dve stavke odnositi i na njih.

Ukoliko imate želju da koristite WhatsApp i posle novih uslova korišćenja, potrebno je iste da prihvatite. Ako kojim slučajem ne želite više da koristite popularnu aplikaciju za dopisivanje, napisali smo za vas tekst sa svim potrebnim informacijama, kako izbrisati WhatsApp nalog!