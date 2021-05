JUTJUB 'UDARA' KONTRU TIKTOKU! Platforma najavila fond od 100 MILIONA DOLARA za kreatore kratkih video snimaka

“Fond za Shorts samo je prvi korak na našem putu ka izgradnji dugoročnog modela monetizacije za kratke klipove na YouTube-u”, rekla je kompanija u blogu. YouTube je dodao da će fond biti pokrenut u narednim mesecima.

Fond je napravljen u trenutku dok YouTube u vlasništvu Google-a pokušava da poveća bazu korisnika i kreatora za svoj video proizvod kratke forme, što je odgovor kompanije konkurentima na društvenim mrežama kao što su TikTok, Snap i Instagram’s Reels. YouTube je najnoviji koji koristi određeni fond za autore da bi privoleo uticajne osobe na svoju mobilnu platformu.

We're *thrilled* to announce the @YouTube Shorts Fund 🤩



This $100M fund is designed to reward creators for their unique, engaging short-form content. You don’t even need to be in YPP.



