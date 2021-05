TVITER PONOVO 'ZABRANIO' VERIFIKACIJU: Evo šta se dešava na popularnoj mreži (FOTO)

Twitter je pre samo nedelju dana ponovo počeo sa verifikovanjem naloga, ali zbog velikog broja zahteva moraće da naprave pauzu.

Mnogi korisnici, posebno poznate ličnosti, voleli bi da imaju verifikovan nalog, ali oni koji se do sada nisu označili plavom strelicom, i dalje će morati da sačekaju.

Iz kompanije su naveli da su preopterećeni i da pauziraju verifikaciju.

Porukom uveravaju korisnike da će uskoro moći da ponovo šalju zahteve, samo se ne zna kada.

We’re rolling in verification requests. So we gotta hit pause on accepting any more for now while we review the ones that have been submitted.



We’ll reopen requests soon! (we pinky swear)