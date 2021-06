WhatsApp postaje jednostavniji i praktičniji uz 8 novih opcija koje stižu do kraja godine

Ako niste odustali od daljeg korišćenja WhatsApp-a, ove opcije i funkcije ćete moći da koristite u narednim mesecima...

Nakon što je, kako - tako, prebrodila "krizu" nastalu zbog uvođenja novih pravila privatnosti i napuštanja od strane milionskog broja korisnika, najpopularnija čet aplikacija na svetu - WhatsApp, najavljuje niz novih opcija i funkcija koje bi trebalo da je učine praktičnijom za korištenje.

Ukoliko niste među onima koji su odustali od daljeg korišćenja WhatsApp-a, ovih 8 novih opcija i funkcija možete očekivati tokom ove godine:

1. Instagram Reels

Veliki porast interesovanja za aplikacijama namenjenim izradi i prikazivanju kratkih video snimaka, naveo je Facebook da integriše Instagramovu funkciju Reels i WhatsApp. Još uvek, međutim, nije poznato kako će to funkcionisati.

2. Nestajuće poruke

Opcija nestajućih poruka već je dostupna u WhatsAppu, ali samo za tekstualne poruke. Ona bi uskoro trebalo da bude proširena i multimedijalne sadržaje kao što su fotografije i video zapisi. Opcija se testira i za Android i za iOS, pa bi trebalo da postane dostupna svim korisnicima.

3. Podrška za više uređaja

Trenutno nije moguće koristiti isti broj telefona za WhatsApp na više uređaja odjednom. Uskoro bi, u beta verziji, trebalo da se pojavi mogućnost podrške za više uređaja odjednom. WhatsApp bi tada trebao da dobije stranicu sa porukom "Log in on a new device", a pristup bi trebalo da bude omogućen sa bilo kog uređaja.

4. Brzo preslušavanje

WhatsApp bi uskoro trebalo da doda mogućnost ubrzane reprodukcije audio poruka, koja će korisnicima omogućiti preslušavanje audio zapisa 1,5 ili dva puta brže od normale brzine reprodukcije, slično kao što je to sa YouTube-om slučaj.

5. Godišnji odmor

Opciju koja omogućava skladištenje razgovora za kasnije čitanje, u WhatsAppu nameravaju da preimenuju u Read Later i da je povežu sa režimom rada za godišnje odmore i odsustva. Pa tako, kada budete uključili "Vacation" način rada poruke vam više neće stizati u Inbox već u Read Later, gde će čekati da ih pročitate.

6. Grupni propušteni poziv

Join Missed Call je nova opcija koja će korisnicima omogućiti naknadno uključivanje u telekonferenciju dok ona još traje. To je veoma korisno rešenje, ako ste iz bilo kog razloga zakasnili ili bili sprečeni.

7. Last Seen

WhatsApp najavljuje i novu funkciju koja će omogućiti deljenje Last Seen statusa odabranim kontaktima, koja bi uskoro trebalo da se nađe u fazi beta testiranja.

8. Komunikacija između Androida i iOS-a

Trenutno ne postoji direktan način za prebacivanje razgovora u WhatsAppu sa jedne platforme na drugu, što korisnicima komplikuje prelazak na novi uređaj. To bi se uskoro trebalo da se promeni, pošto WhatsApp planira da prenos podataka te vrste učiniti mogućim u oba smera.