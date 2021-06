DA LI JE OVO PTICA, AVION?! Snimak čoveka koji kroz Tajms Skver leti na DŽINOVSKOM DRONU usijao mreže (VIDEO)

Zeleni goblin uživo ili ljudski dron?

To je podvig koji neodoljivo podseća na Zelenog goblina, kojeg je glumio Willem Dafoe, leteći Njujorkom u blokbasteru „Spider-Man“ (2002). Da li je ovo zaista budućnost ličnog prevoza - ili je to bio nepromišljeni trik koji je mogao nekoga da povredi? U svakom slučaju, prilično je neverovatno za gledanje.

Još uvek nije jasno kada je video snimljen ili ko je pilot - ali postoji šansa da smo ga možda već videli. Krajem aprila pojavio se video snimak muškarca koji puca kroz gradski pejzaž na nešto što je ličilo na vrlo sličnu bespilotnu letelicu velike snage sa osam propelera.

