OGLASIO SE ŠEF INSTAGRAMA: Više nismo aplikacija za razmenu fotografija - EVO ZAŠTO (VIDEO)

"Više nismo aplikacija za razmenu fotografija u obliku kvadrata", rekao je Mosseri u video snimku koji je ove nedelje objavio na svojim nalozima na društvenim mrežama. Prema Mosseriju, glavni razlog za to je taj što ljudi dolaze na Instagram "da bi se zabavljali", a to nije jedina aplikacija koja to nudi na prepunom tržištu.

Changes are coming to video on Instagram 📺



At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf