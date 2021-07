RUTE POTENCIJALNO FATALNE! Google Maps šalje ljude U PROVALIJU

Škotska planinarska grupa uputila je kritike Google-u nakon što su navodno otkrili da sugeriše "potencijalno fatalne" rute uz planine – pa čak i direktno preko litica.

"The John Muir Trust", škotska dobrotvorna organizacija za zaštitu planina, tvrdi da su rute koje Google Maps preporučuje do Ben Nevis-a (najviše planine u Škotskoj) neverovatno opasne i potencijalno smrtonosne, navodi The Press Association.

Grupa takođe tvrdi da odvojena ruta predložena za planinu An Teallach vodi korisnike direktno preko litice.

"Problem je u tome što Google Maps usmerava neke posetioce na parkiralište Upper Falls, verovatno zato što je to najbliže parkiralište vrhu planine", rekao je Nathan Berrie, službenik za zaštitu John Trumph Trust-a, Udruženju za štampu i dodao: "Ali ovo nije ispravan put i često nailazimo na grupe neiskusnih šetača koji su išli prema vodopadu Steam ili uz južne padine Ben Nevisa verujući da je to put do vrha".

Stručnjaci tvrde da bi čak i iskusni penjači i planinari imali problema sa rutom koju predlažu Google mape.

"[Kada] unesete Bena Nevisa i kliknete na ikonu 'automobil', pojaviće se karta i vaše ruta, koja će vas odvesti do parkirališta na vrhu Glena Nevisa, praćena isprekidanom linijom.“, rekla je Heather Morning, savetnica za bezbednost planina za planinarsku Škotsku, Udruženju za štampu

. Nastavila je: "Čak bi i najiskusniji planinar imao poteškoća da prati ovu rutu. Linija prolazi vrlo strmim, stenovitim i besputnim terenom gde bi čak i pri dobroj vidljivosti bilo teško pronaći sigurnu putanju. Dodajte malo oblaka i kiše i predložena Google linija je potencijalno fatalna".

Trust John Muir navodno je nekoliko puta pokušao da kontaktira Google u vezi sa problemom, ali nije dobio odgovor.