Nekada su najčešće krali radio aparate, a danas lopovi imaju potpuno novu metu

Kada su proizvođači automobila počeli da integrišu audio uređaje u multimedijalne sisteme, nestao je ceo jedan deo lopovske profesije... ali ne zadugo...

Radio je dugo vremena bio jedna od glavnih meta lopova koji su provaljivali u automobile, a onda su proizvođači počeli da integrišu audio uređaje u multimedijalne sisteme, pa je mogućnost da ih kupac samostalno ugrađuje prestala da postoji.

A onda je, gotovo preko noći, nestao ceo jedan deo lopovske profesije, koja je, međutim, sada ponovo počela da se budi. S tim što su ovoga puta, predmeti interesovanja kradljivaca nešto su drugačiji.

Policija iz francuskog grada Sent Etjena upozorila je na jedan zabrinjavajući fenomen - lopovi se ne ustručavaju da potpuno skinu celu centralnu konzolu, zajedno sa kompletnim multimedijalnim sistemom, naročito na modelima Volkswagen grupe, prenosi Revija HAK.

[#vigilance] Automobilistes, faites ⚠️ à vos véhicules. Des vols de consoles centrales ont été constatés ces derniers jours à @SteMetropole. Les 🚗 de la marque @vwgroup_fr sont particulièrement ciblés. Vous remarquez des individus suspects, composez le 17. pic.twitter.com/YrGzUrDKpU — Police Nationale 42 (@PoliceNat42) 13. август 2021.

Polomljen prozor i demontirana centralna konzola - to je prizor koji su zatekli na svojim automobilima pojedini vozači u Sent Etjenu. Da bi to sprečila, policija je odlučila da upozori vlasnike automobila na svom Twitter profilu. To, međutim, ne znači da su ostale marke automobila pošteđene, kao što se može videti na fotografiji na kojoj se vidi unutrašnjost jednog "orobljenog" Mercedesa.

Ova vrsta delinkvencije, koja je rasprostranjena u celoj Francuskoj, često prati narudžbine. Ono šta se traži na crnom tržištu, to se i krade. Pošto lopov prvo razbije prozor, bez problema skida središnju konzolu. Naravno, ne zanima ga plastika već multimedjalni sistem i njegov ekran.

