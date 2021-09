NA OVO SE ČEKALO GODINAMA: Vocap uvodi novu opciju! Tiče se privatnosti i mnogi će biti oduševljeni!

Aplikacija Vocap radi na uvođenju postavke zahvaljujući kojoj ćete moći određenim ljudima onemogućiti da vide vaš status aktivnosti.

Pre nekoliko godina Vocap je implementirao tri postavke privatnosti vezane za sliku profila, opis i "poslednje viđeno". Te postavke omogućuju korisnicima da odluče ko može videti te podatke u interakciji s njima.

To je dosad, ovisno o tome što ste odabrali, mogao videti bilo ko, samo kontakti, ili niko.

Vocap ustvari menja uvođenjem nove opcije: 'My contacts except... '(Moji kontakti, osim...), što znači da konačno možemo uključiti ovu opciju i da odaberete specifične kontakte na koje se to neće odnositi.