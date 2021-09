Šta donosi čip tjuning i da li bolje "čipovati" benzinca ili dizelaša?

Danas je potpuno uobičajno da motori iste zapremine imaju tri ili četiri verzije različite snage, sve zahvaljujući elektronici...

"Čip tjuning" je optimizacija softvera automobila koja za cilj ima povećanje snage motora. To je relativno jednostavan postupak koji se izvodi promenom parametara rada motora, kao što su vreme ubrizgavanja goriva ili pritisak turbine.

Cena usluge čip tjuninga varira i može biti niža ili viša u zavisnosti od vrste motora, kao i onoga što je na njemu urađeno (odnosno, šta je od parametara promenjeno i u kolikom obimu).

Najveća prednost je, svakako, samo povećanje snage motora. Uz to, čip tjuning dovodi do smanjenja potrošnje goriva za čak i do 15 odsto.

Čip tjuning dizel motora često je jeftiniji nego kod benzinskog, a dobijeni rezultat je bolji. Odnosno - za isti iznos uloženog novca, "čipovani" dizelaš može da dobije više snage.

Razlog je to što je većina dizelaša opremljena turbopunjačima, što samo po sebi ima dodatne prednosti. Zbog toga, ono što kod turbo motora predstavlja povećanje snage od 20 do 30 odsto, kod atmosferskih iznosi samo od 3 do 7 odsto.

Izbor motora različite zapremine kod novih automobila sve je manji, pošto konstrukcija savremenih agregata omogućava proizvođačima da ponude više varijanti snage sa istom zapreminom. Zato je danas potpuno uobičajno da motori sa istim blokom, istim brojem cilindara i istom zapreminom imaju tri ili četiri verzije različite snage.

To znači da elektronsko podešavanje omogućava da jedan isti motor od dva litra zapremine može da ima snagu od 150, 170 ili čak 190 konjskih snaga.

