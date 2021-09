ROĐENDANSKA ODLUKA! Gugl prelomio - od danas su BLOKIRANE aplikacije koje koriste milioni! Neki sada mogu samo da BACE svoj telefon!

Gugl je nedavno potvrdio kako će nekolicina Android uređaja izgubiti pristup Gugl mapama, Jutjubu, Gmejlu od 27. septembra, a sve u sklopu masovnog ažuriranja.

Osim ako korisnici ne ažuriraju svoje telefone ili brzo ne kupe novi mobilni, milioni ljudi širom sveta danas će ostati bez tih aplikacija. Tehnički titan objavio je da planira da blokira korisnike koji se prijave svojim Gugl nalogom na uređajima koji koriste Android 2.3. Starija verzija Guglovog operativnog sistema pokrenuta je u decembru 2010. godine. U februaru 2017. godine Gugl je obustavio beskontaktno plaćanje Gugl Peja na radu na telefonima sa Androidom 2.3., piše The Sun.

Danas će svako, ko koristi takav uređaj, otkriti da se ne može prijaviti na svoj Gugl nalog. Primiće grešku korisničkog imena i šifre. Pokušaj dodavanja Gugl kalendara ili Gmejl računa rezultiraće istom greškom.

Ažurirajte pametne telefone

Druge popularne Guglove aplikacije takođe će prestati da rade, uključujući Jutjub, Gugl Plej prodavicu, mape, Gmejlk, kalendar i druge. Da biste nastavili da koristite ove aplikacije, morate ažurirati svoj pametni telefon na Android 3.0.

To možete učiniti tako da odete do postavki uređaja i dodirnete Sistem> Napredno> Ažuriranje sistema. No, s obzirom na to da svi uređaji s Androidom 2.3 ne mogu da pređu sledeću verziju, neki će korisnici zauvek biti zaključani.

Ovi mobilni ostaju "zaglavljeni"

Pametni telefoni koji ostaju zaglavljeni sa Androidom 2.3 uključuju Sony Xperia Advance, Lenovo K800, Sony Xperia Go, Vodafone Smart II, Samsung Galaxy S2, Sony Xperia P, LG Spectrum, Sony Xperia S, LG Prada 3.0, HTC Velocity, HTC Evo 4G, Motorola Vatra i Motorola XT532.

Ako ne možete da nadogradite svoj uređaj, uvek možete zaobići problem prijavom na usluge poput Jutjuba putem pretraživača.