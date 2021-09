ZABRANA ZA ANTIVAKSERE: Odluka JUTJUB -a se ne odnosi samo na kovid, već i na druge vakcine

Kompanija "Jutjub" će na svojoj internet stranici blokirati sav sadržaj protiv vakcina, javio je list "Vašington post".

U izveštaju se navodi da će "Jutjub" zabraniti antivakserski sadržaj koji se odnosi ne samo na vakcine protiv kovida 19, već i na druge vakcine, kao što su one protiv malih i velikih boginja.

Pozivajući se na potpredsednika "Jutjuba" za pitanja globalnog poverenja i bezbednosti, Meta Halprina, "Vašington post" ističe da će kompanija zabraniti i poznate aktiviste koji se bore protiv vakcina, te da će to učiniti ukidanjem nekoliko naloga.

"Tu uključujemo sadržaj koji lažno tvrdi da odobrene vakcine izazivaju autizam, rak ili sterilitet, ili da supstance u vakcinama mogu da prate one koji ih prime", navodi se u saopštenju kompanije, koja je dodala će se njena pravila na specifične vakcine, kao što su one protiv boginja, ali i na opšte tvrdnje o vakcinama.

Platforma je prethodno uvela pravilo o zabrani dezinformacija u vezi sa virusom korona, za vreme pandemije, uključujući i one o tretmanima i prevenciji.

Međutim, u sredu je navela da su se lažne tvrdnje prelile i u druge oblasti medicine.