FEJSBUK NE OTKRIVA ŠTA JE SVE PALO! Opšte onlajn rasulo: Oglasili se i iz Instagrama: IMAMO PROBLEM! (FOTO)

Facebook, WhatsApp, Instagram, Oculus VR i Messenger ne rade od 17:38 i još uvek se ne zna zvaničan razlog pada.

Kompanija je priznala da se nešto dešava i u svom PR maniru rekla da je padom pogođen tek određeni deo korisnika, iako je jasno da je problem globalan.

Da li je ovo još jedno spajanje Messenger, WhatsApp i Instagram aplikacija, što izaziva prekid rada kao što je to bio slučaj ranije - saznaćemo kasnije…

Prema nepotvrđenim izveštajima problem svih Facebook društvenih mreža, sajtova, aplikacija i alata, uključujući i Oculus VR izaziva DNS problem, koji je početkom oktobra veliki problem napravio i Slack sistemu.

Korisnici imaju problem ne samo da se uloguju, nego i da uopšte pristupe ovim servisima, a poruke koje dobijaju su različite - od 404, preko 505 i drugih grešaka, koje još uvek nisu objašnjenje.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Da stvari nisu kako treba priznao je i Instagram:

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown