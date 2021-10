U TOKU OPASNA AKCIJA: PRODAJU SE UKRADENI PODACI 1,5 MILIJARDI KORISNIKA FEJSBUKA?! Sajberkriminalci udarili, drama sa mrežama traje VEĆ TRI SATA

Posle pada Facebooka, Instagrama i WhatsApp-a, pojavile su se i informacije da se lični podaci više od 1,5 milijardi korisnika Fejsbuka prodaju na hakerskim forumima, što će omogućiti sajberkriminalcima i oglašivačima da utiču na korisnike interneta na globalnom nivou.

Krajem septembra 2021, jedan korisnik objavio je da ima podatke više od 1,5 milijardi korisnika Fejsbuka.

Ovi podaci su navodno sada na prodaju.

So Facebook is for sale now? 😳 pic.twitter.com/8kIdh5BcEI