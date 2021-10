DRUŠTVENE MREŽE PONOVO 'ŠTUCAJU'! Korisnici besni, prijavljuju NOVI PROBLEM: Evo šta NE RADI NA INSTAGRAMU

Društvene mreže Fejsbuk, Instagram i aplikacija WhatsApp juče su doživele najveći pad ikada - korisnici nisu mogli da im pristupe gotovo 7 sati!

Po lokalnom vremenu, aplikacije su doživele krah oko 17 sati, a sve se vratilo u normalu oko ponoći.

Međutim, na društvenoj mreži Instagram ponovo su se pojavili problemi - pojedini korisnici prijavili su da ne mogu da učitaju fotografije na "storijima".

I can’t watch pictures on insta @instagram what’s the matter with you! pic.twitter.com/0krTcDt2W3