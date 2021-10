'NIJE ISTINA DA NAM JE PROFIT PRIORITET!' Ponovo se oglasio Zakerberg, ovo je poručio kritičarima!

Prekid u radu Fejsbuka i njegovih aplikacija Instagrama i Whatsapp-a koštala je kompaniju 164.000 dolara po minutu prihoda, dok je pad akcija izbrisao tržišnu kapitalizaciju za više od 40 milijardi dolara, a navodno je čitav haos koštao Marka Zakerberga otprilike 6 milijardi dolara.

Fejsbuk je izgubio novac na više načina u utorak popodne, kada je gigant društvenih mreža pogođen nezapamćenim prekidom koji je trajao otprilike šest sati.

Dan posle, oglasio se ponovo sa svog Fejsbuk profila upravo Zakerberg i pojasnio šta se sve događalo u tih nekoliko sati blokade Fejsbuka, a imao je i poruku za sve koju ga targetirali isključivo kao profitera.

- Zdravo svima: bila je ovo uzbudljiva nedelja i želeo bih sa vama da podelim neke misli. Prvo, server koji nam je juče "oborio" sve servise bio je najgori prekid koji smo imali godinama. Proveli smo protekla 24 sata razmatrajući kako možemo da ojačamo naše sisteme protiv ovakve vrste prekida. Ovo je takođe bio podsetnik na to koliko je naš rad bitan ljudima. Dublja zabrinutost zbog ovakvog prekida nije zbog toga koliko ljudi koji koriste naše usluge prelazi na usluge konkurencije ili koliko novca gubimo, već šta to znači za ljude koji se oslanjaju na naše usluge da komuniciraju sa voljenima, vode svoje poslovanje ili podržavaju svoje zajednice - kaže Zakerberg šta je osnovna briga kompanije, nausprot uvreženom stavu javnosti o profitu kao jedinom cilju.

- Drugo, sada kada je sve ovo završeno, hteo sam da se osvrnem na polemiku čiji smo mi bili predmet. Siguran sam da je mnogima od vas bilo teško da čitate sve što je bio objavljivano jer jednostavno takvi sadržaji ne odražavaju vrednosti kompanije koju poznajemo. Duboko brinemo o pitanjima poput bezbednosti, blagostanja i mentalnog zdravlja. Nije lako čitati tekstove koji poptuno pogrešno predstavljaju naš rad i naše motive. U osnovi svega što se desilo, mislim da većina jednostavno ne prepoznaje lažnu sliku koja je prikazama o našoj kompaniji.

- Mnoge tvrdnje nemaju smisla. Na primer, ako bismo, kao što neki kažu, hteli da zanemarimo istraživanje, zašto bismo stvorili vodeći istraživački program u industriji kako bismo razumeli ova važna pitanja? Ako nam nije stalo do borbe protiv štetnih sadržaja, zašto bismo onda zaposlili toliko ljudi posvećenih ovoj temi od bilo koje druge kompanije u našem prostoru - čak i veće od nas? Ako smo želeli da sakrijemo svoje rezultate, zašto bismo uspostavili vodeći standard u industriji za transparentnost i izveštavanje o onome što radimo? I ako su društvene mreže i mediji sa društvenih mreža bili odgovorni za polarizaciju društva kao što neki ljudi tvrde, zašto onda vidimo da se polarizacija povećava u SAD -u, dok ona ostaje ista ili opada u mnogim zemljama sa jednako velikom upotrebom društvenih mreža širom sveta? - pita Zakerberg.

Javnost, mediji, su Facebook targetirali kao kompaniju čiji je isključivi clj profit, što je Zakerberg negirao.

- U središtu ovih optužbi je ideja da prioritet stavljamo profit nad bezbednošću i blagostanjem. To jednostavno nije istina. Na primer, jedan potez koji je doveden u pitanje je kada smo uveli izmenu smislene društvene interakcije u "News Feed". Ova promena pokazala je manje viralnih video zapisa i više sadržaja od prijatelja i porodice što smo znali znajući da će značiti da će ljudi provoditi manje vremena na "Facebook"- u, ali to istraživanje sugeriše da je to prava stvar za dobrobit ljudi. Da li je to nešto što bi kompanija usredsredila na profit umesto na ljude? - osnovna je poruka Zakerberga vezana za ovu temu.

