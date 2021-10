OPCIJA ZA KOJU SIGURNO NISTE ZNALI: Na Gmailu možete poslati POVERLJIV MEJL, evo šta to znači i kako funkcioniše (VIDEO)

Kako bi zaštitili poverljive podatke, u Gmailu je moguće da uključite opciju poverljivog načina rada.

Ova opcija na telefonu može da se iskoristi da se uključi datum isteka poruke, a za otvaranje poruke može da se kreira i šifra.

Kako biste aktivirali opciju, neophodno je da kreirate novu poruku, pa se pri dnu klikne na ikonicu za uključivanje poverljivog načina rada.

Tamo se postavi datum isteka kao i lozinka, a ako se odabere slanje SMS-om, nju će primalac da dobije u poruci.

Takođe, nakon što je ste poslali mejl, moguće je da uklonite pristup i pre isteka roka, i to odabirom opcije "ukloni pristup".

