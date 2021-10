FACEBOOK ZNA SVAKI VAŠ KORAK: Ovako isključite SKRIVENU opciju na svom nalogu!

Da li ste znali da Facebook prati svaki vaš korak (GPS lokacija) i beleži ga u digitalnoj mapi, “skrivenoj” u podešavanjima?

Reč je o funkciji Location history koja svakodnevno prati kretanje korisnika, posebno ako posećuje radnje i druge biznise, a podrazumeva iOS i Android sisteme.

Kompanija na ovaj način, između ostalog, targetuje oglase koje plasira na platformi, prenosi The Sun.

Facebook ističe da funkciju možete isključiti, i obrisati istoriju kretanja, a u današnjem tekstu otkrivamo kako to da učinite.

iOS uređaji

Na Apple telefonima odaberite Facebook meni (tri linije u donjem desnom uglu), a zatim Settings & privacy > Privacy Shortcuts > Manage your location settings.

Ako želite da pregledate posećene lokacije kliknite na View your Location history.

Android uređaji

U gornjem desnom uglu kliknite na Facebook meni, a potom Settings & privacy > Privacy Shortcuts > Manage your location settings > Location history.

Ako želite da pregledate lokacije procedura je ista kao i kod iOS-a.

Kako obrisati istoriju?

Moguće je izbrisati podatke na obe mobilne platforme, a prvo morate pronaći Location history na svom uređaju.

Na iOS telefonima kliknite More u gornjem desnom uglu, pa Delete this day ili Delete all Location history. Potvrdite odluku sa OK.

Postupak je isti na Androidima.