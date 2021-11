"Pikirate" neki dobar polovnjak? Ovi znakovi će vas naterati da odustanete od kupovine

Kupovina polovnog automobila može biti pametna odluka, posebno sa finansijske strane, ali ovde postoji jedno veliko "međutim"...

Komponente na novom automobilu nisu bile u eksploataciji, što znači da su netaknute što se tiče habanja i trošenja. Polovnjaci, s druge strane, imaju "bogatu istoriju".

Mada je većina polovnih automobila sasvim u redu, postoje stvari koje obavezno treba da se provere pre kupovine, da se "povoljna finansijska transakcija" ne bi pretvorila u "sagorevanje novčanika"

Prekomerna korozija

Gotovo sve na automobilu može da se popravi ili zameni. Naravno, pitanje koje se nameće je "da li bi to pravilo trebalo da bude univerzalno primenjeno?", pišu Vrele Gume.

Kada govorimo o prekomernoj koroziji, odgovor je vrlo često „ne“. Mada zarđali paneli karoserije mogu biti zamenjeni, takve intervencije su skupe i obično zahtevaju dosta vremena. Korozija na nosećem ramu šasije znači da on truli, a on čini osnovu vozila. Njegova zamena, čak i kada se zamenjuje samo deo, veoma je skupa, a uz to donosi rizik od slabljenja ukupne konstrukcije automobila.

Naravno, izvesno prisustvo korozije se očekuje na polovnom automobilu, ali ono na šta treba obratiti posebnu pažnju je da li je ona prekomerna i da li dolazi do krunjenja metala. Izbegavajte automobile s korozijom na ključnim, nosećim mestima. Da pojednostavimo, neznatna korozija na podu može da prođe, ali ukoliko Fred Kremenko može da vozi automobil, bolje ga zaobiđite.



Enterijer da se "uplašiš"

Kupovina automobila koji „smrducka“ nije najbolja ideja s mirisnog aspekta, ali prtljažnik koji kao da je služio za „gradnju kuće i transport mehanizacije“, može biti znak ozbiljnijeg problema. Izbegavajte kupovinu automobila s masnim, ubuđalim enterijerom, jer to je jasan znak da je došlo do „poplave“. Ukoliko je kojim slučajem automobil bio potopljen, to se tretira kao totalna šteta, jer voda uništava sve sisteme na vozilu, od mehaničkih, preko električnih, pa do enterijera. Bilo kakav pokušaj popravke ovakvog vozila obesmišljava pokušaj da se prođe jeftinije.

Nova boja ili neodgovarajuća nijansa

Sveže ofarbani zidovi u dnevnoj ili spavaćoj sobi različitih nijansi mogu biti sjajna stvar. Što se automobila tiče, svakako želite da svaki panel poseduje identičnu nijansu. Sveža boja nije uvek poželjna polazna tačka za kupovinu polovnjaka. To je obično signal da su rađene popravke, što znači da je automobil mogao biti udaren. Dok se neka oštećenja mogu bez problema popraviti, druga mogu novopečenom vlasniku doneti glavobolju, a prodavac koji nastoji da zakamuflira stvar svakako nije osoba s kojom biste poželeli bilo šta da trgujete. Napravite detaljnu inspekciju sveže ofarbanog automobila ili onog kod kojeg se nijanse različitih panela karoserije neznatno razlikuju.

Upozoravajuće lampice

Verovatno smo gotovo svi vozili automobile s upaljenom „check engine“ lampicom. Na koncu, ukoliko sve funkcioniše a automobil ide, lako je prevideti i „zaboraviti“ na svetlosnu ikonicu koja signalizira da nešto nije u redu. Ponekad je u pitanju samo loš senzor ili činjenica da nismo dobro zavrnuli čep rezervoara.

