INSTAGRAM IMA NOVU OPCIJU: Uveden jednostavan način da kompaniji PRIJAVITE PROBLEM, samo protresite telefon

Jedna od funkcija uključuje opciju da se telefon "agresivno protrese", a to će omogućiti korisnicima da brže prijave problem.

Ako koristite aplikaciju i ona ne radi kako je predviđeno, protresite telefon dok je aplikacija otvorena i na ekranu će se pojaviti poruka: "Da li je nastao neki problem?", sa opcijom da se on prijavi.

Funkcija će Instagramu omogućiti povratne informacije koje će mu pomoći da prioritet da ispravkama grešaka. Korisnik će moći da objasni šta se tačno dogodilo, kako se našao u određenoj situaciji, a Instagramov tim će se pozabaviti problemom.

Covering ✌️ this week:

- Carousel Deletion (finally!)

- Rage Shake



Did you know about these 💎s? Any other features you’d like me to cover? Let me know 👇 pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb