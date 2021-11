Spotify ukinuo opciju shuffle – ZBOG ADEL! Evo šta se dogodilo (FOTO)

"Ne stvaramo albume sa tolikom pažnjom i ne razmišljamo bez razloga o redosledu pesama. Naša umetnost priča priču koju treba slušati onako kako je zamišljeno. Hvala Spotifaju na slušanju", napisala je Adel na Tviteru.

Striming servis je pevačici odgovorio: 'Sve za tebe' i uklonio mogućnost da slušaoci promene redosled slušanja pesama na albumu kada pokušaju da počnu da ga slušaju sa same stranice albuma.

Međutim, simbol za opciju shuffle – dve ukrštene strelice – i dalje se pojavljuje na odvojenim stranicama pojedinačnih pesama na albumima.

To znači da je još uvek moguće započeti slušanje albuma od bilo koje pesme i odabrati pesme za reprodukciju po slučajnom redosledu, ali je i dalje malo komplikovanije nego ranije.

Dugme 'Shuffle' se takođe pojavljuje na listama za reprodukciju.

Album "30" – njen prvi album posle osam godina – dostupan je na Spotifaju od petka.

To je promena u odnosu na njen poslednji album "25" koji se mogao kupiti fizički ili preuzeti sa zvaničnog sajta nakon što je zvanično objavljen u novembru 2015.

Postao je najbrže prodavani album u britanskoj istoriji, preuzet više od 800.000 puta u prvoj nedelji.

Na servisima za striming kao što su Spotify, Apple Music i Tidal, taj album se pojavio tek u junu 2016.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy