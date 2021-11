KO JE NOVI DIREKTOR TVITERA: U kompaniji je punu deceniju, zaslužan je za niz inovacija, a do direktorke pozicije se penjao brzinom munje

Agraval će morati da ispuni Tviterove agresivne unutrašnje ciljeve. Kompanija je ranije ove godine saopštila da ima za cilj da do kraja 2023. ima 315 miliona aktivnih korisnika koji se mogu unovčiti i da barem udvostruči svoj godišnji prihod u toj godini, prenosi CNBC.

Agraval je u Tviteru duže od decenije. Bio je zadužen za strategiju koja je uključivala veštačku inteligenciju i mašinsko učenje i vodio je projekte kako bi tvitove korisnika učinili relevantnijim za njih. Kako piše portal Gizmodo, nakon što je uspešno implementirao ovu strategiju, postao je glavni tehnološki direktor 2018. godine, sedam godina nakon što se zaposlio u kompaniji.

Nakon što je postao direktor, u kompaniji je bio primetan rast upotrebe veštačke inteligencije.

Agraval je takođe imao zadatak da pronađe lidera za projekat Bluskaj, istraživački projekat koji je Tviter pokrenuo da uspostavi otvorene i decentralizovane standarde za platforme društvenih medija. Dorsi je ranije rekao da će Bluskaj pomoći kompanijama društvenih medija da sarađuju na tome kako se objave promovišu korisnicima i da će korisnicima dati veću kontrolu nad sadržajem koji vide.

Indian Origin Parag Agrawal to take over as CEO of Twitter.



Twitter- Parag Agarwal

Google - Sundar Pichai

Microsoft - Satya Nadella

IBM - Arvind Krishna

Adobe- Shantanu Narayen

VMWare - Raghu Raghuram pic.twitter.com/zItL2C96Bn