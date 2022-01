U SRBIJI SE NAJVIŠE KORISTI OVA APLIKACIJA! WhatsApp, Messenger ili Viber? Možete li da pretpostavite koja je NAJPOPULARNIJA

U proteklih 15 godina doživeli smo vrtoglavi uspon društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje i komunikaciju, među kojima tri drže primat. Naravno, to su Viber, Whtsapp i Facebook Messenger. A sada je otkriveno koja je aplikacija za dopisivanje najpopularnija kod nas.

Prema informacijama kompanije Similarveb, Srbija spada u grupu malobrojnih zemalja u kojima je Viber popularniji od WhatsAppa i Facebook Messengera.

Interesantno je da je uz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju, Viber najpopularniji još samo u Ukrajini i Belorusiji. Dakle, uglavnom na istočnom tržištu, gde je utvrđeno i da je Tviter najmanje popularna društvena mreža, za razliku od Instagrama i Fejsbuka.

Takođe, zanimljivo je da je od zemalja na zapadu Evrope samo u Francuskoj najpopularniji Facebook Messenger, dok je Whatsapp najpopularniji u Nemačkoj, Italiji, Španiji, Velikoj Britaniji, kao i u Rusiji i Turskoj.

