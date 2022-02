GMAIL MENJA IZGLED: Promena će biti aktivirana već u februaru i svi će morati da ih primene

Pojedini korisnici videće uskoro potpuno drugačiji Gmail.

Kompanija Google je najavila da će novi izgled Gmail klijenta i Google Chat, Meet i Spaces opcija korisnicima Google Workspace (poslovnih) naloga biti prikazan već u februaru, aktiviraće se svima u aprilu, a biće primenjen svima do kraja juna 2022. godine.

Integracija servisa se vrši najviše oko opcija za četovanje i video pozivanje, pa će dugmad za te dodatke biti veća, plutajuća i jasnije istaknuta, a promene su vidljive i u samom interfejsu što se boja tiče - svetliji je i prozračniji, podseća malo na ugašeni Inbox.

Velikom broju korisnika će u februaru biti ponuđen novi izgled putem dijaloga tj. prozora za izbor novog dizajna, ali će korisnici do sredine 2022. moći da se vrate na staro izdanje - od jula će novi Gmail za poslovne korisnike biti primenjen svima, a onda će se delovi te promene pojaviti i korisnicima uobičajenih naloga.

Na osnovu onoga što je Google do sada prikazao najavljujući promene, novi dizajn će se svideti najviše ljudima koji žele da imaju manje bitnih stvari na jednom mestu - moći će da se bira izbor primarne alatke koja se u jednom trenutku koristi i neće se videti gotovo sve Gmail opcije na svakom ekranu.

Ostale alatke i opcije pojavljivaće se s vremena na vreme tj. kad ima smisla za to i u okviru balončića sa obaveštenjima kako bi korisnik znao da se u pozadini tj. u nekoj drugoj alatki i opciji dešava nešto na šta bi trebalo da obrati pažnju. Jasno je da Google radi na značajno dubljoj integraciji svojih Messaging i Mail servisa, ali i Kalendara, Video poziva, poslovnih sastanaka i svih drugih opcija koje već imamo u Gmail okruženju, a novi izgled bi mogao da bude nova prezentacija svega toga zajedno na takav način da nijedna opcija ne ugrožava onu drugu, a da se ostanu lako dostupne.

Integracija servisa širi se na Search, opciju, koja će biti dostupna za mejlove, četove, zakazane obaveze u kalendaru i slično.

Promene će u celini biti primenjene za korisnike poslovnih naloga u okviru Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofit, G Suite Basic i Business account naloga, a delimično će biti dostupne i korisnicima Workspace Essentials naloga u prvom periodu.

Nakon što izvrši promene za biznis naloge, Gmail bi i za obične korisnike mogao da se promeni i bude nadograđen nekom od novih opcija, o čemu će kompanija na vreme obavestiti sve svoje korisnike, ako do njih dođe.

Pratite obaveštenja u svojim Gmail nalozima i isprobajte novi izgled kada vam bude ponuđen, ali ako ste poslovni korisnik naviknite se što pre, jer će od jula to biti jedini Gmail koji ćete koristiti.