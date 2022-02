BRINETE ZA PRIVATNOST NA INTERNETU? Hitno promenite ova podešavanja!

Privatnost polako postaje prioritet među proizvođačima pregledača, ali oni neće ići toliko daleko koliko biste želeli u borbi protiv sveprisutnih ciljanih oglasa reklamne industrije. Međutim, možete donekle uzeti stvar u svoje ruke i nadmutriti onlajn praćenje. Dobar početak je prilagođavanje nekih postavki vašeg pregledača.

Treba reći da je svakako najjednostavniji način da poboljšate svoju privatnost, tako što ćete u potpunosti promeniti pregledač koji koristite. Naprimer, probajte DuckDuckGo. Iako njegovi rezultati pretrage možda nisu toliko korisni ili duboki kao Google-ovi, DuckDuckGo je dugogodišnji favorit među onima koji brinu o svojoj privatnosti, jer ovaj pregledač ne prati korisnike.

Druge univerzalne opcije koje povećavaju privatnost uključuju onemogućavanje praćenja vaše logacije, gašenje “autofill” funkcije, gašenje automatskog popunjavanja lozinki i redovno brisanje istorije.

Međutim ako ne želite da promenite pregledač, evo nekoliko jednostavnih podešavanja koja možete da promenite u svom pregledaču kako biste povećali vašu privatnost na internetu.

Promene za Chrome pregledač

Najpopularniji pregledač na svetu takođe se smatra jednim od najmanje privatnih kada se koristi “direktno iz kutije”. Sa pozitivne strane, međutim, Chrome-ova fleksibilna i otvorena “podloga” omogućila je nezavisnim programerima da objave mnoštvo ekstenzija fokusiranih na privatnost.

Evo četiti ekstenzije na koje treba obratiti pažnju, jer su izuzetno korisne i dobro rade: Cookie Autodelete, uBlock Origin, Privacy Badger i HTTPS Everywhere.

Ukoliko ste na nekom Android uređaju ekstenzije, nažalost, neće raditi. Ali DuckDuckGo ima svoju Android aplikaciju.

U Chrome-u takođe možete blokirati kolačiće trećih strana, tako što ćete kliknuti na tri tačkice u gornjem desnom uglu, otvoriće vam se meni, gde ćete izabrati opciju Settings, pa Privacy and security, tu ćete pronaći Cookies and other site data. Tamo, izaberite opciju Block third-party cookies.

Promene za Safari pregledač

Safari podrazumevano uključuje svoj inteligentni alat za prevenciju praćenja (Intelligent Tracking Prevention tool). Uprkos tome, alat nije uvek funkcionisao kako treba od svog debija 2017. godine.

Safari može da vam kaže koji alati za praćenje se pokreću na veb lokaciji koju posećujete i da vam da 30-dnevni izveštaj o poznatim alatima za praćenje koje je identifikovao dok ste surfovali internetom. Takođe će vam reći koje vas veb lokacije prate.

Da biste proverili da li ovaj alat radi, otvorite Safari i kliknite na dugme Preferences, a zatim na Privacy. Tu treba označiti polje pored Prevent cross-site tracking funkcije. Dok ste tamo, možete i ručno obrisati svoje kolačiće. Kliknite na Manage Website Data da biste videli koje su vas veb stranice pratile i ostavile kolačiće u vašem pregledaču. Možete jedan po jedan brisati opcijom Remove, ili ako želite sve da očistite - jednostavno Remove All.

Ipak, kolačići nekada mogu biti korisni, ne samo invazivni, ali za veću privatnost možete ih potpuno blokirati – i kolačiće prve strane, a i kolačiće treće strane. Da biste to uradili, označite polje pored Block all cookies funkcije.

Ako vam ni to nije dovoljno, u App Store-u takođe možete naći korisne ekstenzije, poput AdBlock Plus ili Ghostery Lite for Safari.

Promene za Firefox pregledač

Podrazumevane postavke privatnosti Firefox-a su dosta privatnije od onih u Chrome-u, ili čak Edge-u recimo, ali ko koristi Edge? Pored toga, Firefox ima više opcija za privatnost.

Iz Firefox-ovog glavnom menija izberite opciju Preferences, kada se taj prozor otvori, izberite opciju Privacy & Security. Tamo ćete moći da birate između tri opcije: Standard, Strict and Custom.

Standard, podrazumevana postavka Firefox-a, blokira alate za praćenje u privatnim prozorima, kolačiće za praćenje trećih strana i kriptominere.

Strict postavka može pokvariti nekoliko veb lokacija, ali blokira sve što je blokirano u standardnom režimu, plus otiske prstiju i tragače u svim prozorima.

Custom opciju vredi istražiti, ukoliko želite fina podešavanja kako da blokirate alate za praćenje.

Da biste primenili nova podešavanja nakon što ste izabrali nivo privatnosti, kliknite na dugme Reload All Tabs koje će se pojaviti.

U poslednje vreme dosta se govori o privatnosti na vebu, sve više skandala isplivava na površinu gde su tehnološki giganti kršili svakakve zakone i propise, a čak i onda kada nisu, njihovo ponašanje često nije bilo moralno.

Svakako, ovo su neki koraci koji vam mogu pomoći da se donekle zaštitite, a potpuna privatnost, iako deluje nemoguće, možda dođe sa novim Web 3.0 internetom.